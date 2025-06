Cargo israeliano atteso domani al porto di Scilla pronto un presidio di protesta

Un presidio di protesta si prepara domani al porto di Scilla, un gesto forte contro la guerra nella Striscia di Gaza e il genocidio del popolo palestinese. Organizzato da numerose associazioni reggine e calabresi, l’evento mira a sensibilizzare l’opinione pubblica e chiedere pace e giustizia. La mobilitazione è stata avviata in risposta alla notizia del probabile arrivo di un cargo israeliano, simbolo di una situazione ormai insostenibile.

