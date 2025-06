Carboni e l’asse con Chivu | una certezza e una speranza all’Inter!

Valentin Carboni e Cristian Chivu si preparano a scrivere una nuova pagina di successi all’Inter, unendo talento e esperienza in un percorso che potrebbe segnare il riscatto del giovane argentino. Dopo un’annata difficile, Carboni punta a sfruttare l’intesa con il suo mentore per convincere ancora una volta di essere un elemento chiave per i nerazzurri. La loro collaborazione rappresenta una speranza concreta per il futuro del club nerazzurro.

Valentin Carboni prenderà parte al Mondiale per Club con l'Inter. Il calciatore argentino, che ha vissuto un'ultima annata estremamente sfortunata, proverà a sfruttare l'asse con Cristian Chivu per scrivere un'altra storia con la squadra nerazzurra. ELEMENTO CHIARO – Valentin Carboni e Cristian Chivu sono pronti a riunirsi in una nuova avventura da vivere all'Inter. Per entrambi, in una veste differente rispetto alla prima volta in Primavera, esperienza nella quale hanno maturato il convincimento di recitare un ruolo da protagonisti in Prima Squadra. Carboni, dopo un'esperienza positiva al Monza e una molto sfortunata al Marsiglia (completamente saltata a causa della rottura del legamento crociato), vuole cambiare il corso degli eventi grazie all'opportunità offerta dal prossimo Mondiale per Club.

