Cappello di paglia Musica in piazza con l’intramontabile

Preparati a vivere un'estate indimenticabile all'insegna della musica e della cultura! Il primo appuntamento dell’Opera in piazza 2025, in scena il 27 giugno alle 21 in piazza Farinata degli Uberti, porterà sul palco "Il cappello di paglia di Firenze", una produzione straordinaria firmata dal Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni e Il Contrappunto. Non perdere questa magia: i biglietti sono in prevendita e ti aspettiamo per un’esperienza che resterà nel cuore!

Prosegue la prevendita dei biglietti per il primo appuntamento dell’ Opera in piazza 2025 in programma il 27 giugno alle 21 in piazza Farinata degli Uberti con la messa in scena de " Il cappello di paglia di Firenze ", una coproduzione del Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni e de Il Contrappunto, organizzata con il patrocinio del Comune di Empoli e della Città Metropolitana di Firenze e il sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Toscana. I tagliandi sono acquistabili alla Libreria Rinascita (via Ridolfi, 53), da Bonistalli Musica (via Fratelli Rosselli, 19), alla Libreria NessunDove (piazza Farinata degli Uberti, 18) e online su Eventbrite. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Cappello di paglia". Musica in piazza con l’intramontabile

