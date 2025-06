ripristinata e consacrata la cappellina dedicata a Sant’Anna nell’area Carini. Un simbolo di fede e comunità, questa piccola ma significativa costruzione testimonia l’importanza di preservare le tradizioni e rafforzare il senso di appartenenza. L’iniziativa, frutto di impegno collettivo e collaborazione tra cittadini e amministrazione, rappresenta un bel esempio di come si possano coniugare rispetto per il passato e attenzione al presente. La cappellina ora accoglie i fedeli, pronti a trovare conforto e spiritualità.

È stata inaugurata e benedetta l’altro giorno la cappellina dedicata a Sant’Anna all’area Carini. Un tempo qui sorgeva una piccola edicola dedicata alla madre di Maria, poi demolita per costruire i nuovi edifici e ridisegnare la viabilità. Un gruppo di donne ha fatto presente a Palazzo Pretorio che esistevano accordi per ricostruire una piccola cappelletta e così, grazie all’amministrazione comunale e alla ditta Quadrio Costruzioni, è stata realizzata e abbellita da mosaico raffigurante Sant’Anna con la Madonna: 9.000 tessere di marmo e pietre naturali tagliate una per una manualmente e sistemate rispettando gli andamenti del disegno originale del maestro Claudio Gobbi, del gruppo Voglia di Mosaico (Associazione Culturale Scarpatetti Spazio 42). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it