Capo immigrazione invia Guardia Nazionale a Los Angeles

In un clima di tensione crescente, l'annuncio di Tom Homan, ex capo dell'immigrazione e noto alleato di Donald Trump, di inviare la Guardia Nazionale a Los Angeles rappresenta un capitolo cruciale nella crisi migratoria americana. La decisione, accompagnata da dure parole di Stephen Miller, evidenzia le forti controversie tra sicurezza e diritti civili in un'epoca di sfide politiche intense. Ma quali saranno le conseguenze di questa decisione sulla societĂ e sulla politica statunitense?

Lo zar dei confini di Donald Trump, Tom Homan, ha dichiarato di voler inviare la Guardia Nazionale a Los Angeles per contrastare le proteste contro i raid delle autoritĂ per l'immigrazione nella metropoli. "Faremo intervenire la Guardia Nazionale stasera", ha dichiarato in un'intervista a Fox News. Il consigliere della Casa Bianca, Stephen Miller, si è scagliato contro le proteste, definendole un'"insurrezione" contro gli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Capo immigrazione invia Guardia Nazionale a Los Angeles

In questa notizia si parla di: Guardia Nazionale Immigrazione Angeles

