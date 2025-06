Capello sul caso Acerbi | Spalletti ha sbagliato ma un giocatore non può fare…

Il caso Acerbi continua a scuotere il mondo del calcio, attirando le attenzioni di esperti e tifosi. Mentre Spalletti ha suscitato polemiche con alcune sue dichiarazioni pubbliche, anche le parole di Fabio Capello offrono una prospettiva interessante: per l’ex allenatore, ci sono limiti che un giocatore non può oltrepassare, soprattutto nel rifiuto della Nazionale. Ma cosa realmente è successo? Scopriamolo insieme.

Capello ha detto la sua sulla questione Acerbi, le parole del tecnico sul difensore dell’Inter. Mister Fabio Capello si è espresso sul caso Acerbi, le parole del tecnico sul caos Nazionale con Spalletti e il difensore dell ‘ Inter protagonista. LE PAROLE – «Non mi è piaciuta la vicenda Acerbi. Ok, Spalletti ha sicuramente sbagliato a dire quelle cose in pubblico, ma un giocatore non può rifiutare la Nazionale. Il difensore dell’Inter doveva andare per dimostrare al c.t. che aveva davvero bisogno di un “vecchietto”, come l’aveva imprudentemente definito il tecnico. Invece ha detto no ed è un brutto segnale, significa che il concetto di appartenenza al gruppo non è molto forte. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Capello sul caso Acerbi: «Spalletti ha sbagliato, ma un giocatore non può fare…»

