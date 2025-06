Capello punta il dito contro Acerbi | Un giocatore non può rifiutare la Nazionale! Spalletti ha sicuramente sbagliato a dire quelle cose in pubblico ma…

Fabio Capello ha aperto un dibattito acceso sulla recente esclusione di Acerbi dalla Nazionale, sottolineando che nessun giocatore può rifiutare una chiamata in verde. Mentre Spalletti ha commesso degli errori pubblici, il discorso si fa più complesso: è davvero giusto punire un professionista per aver scelto di non partire? La questione divide e apre riflessioni importanti sul rispetto e le dinamiche interne del calcio italiano.

L'ex allenatore di Juve, Roma e Milan, Fabio Capello, ha detto la sua sulla sconfitta dell'Italia contro la Norvegia e sul no di Acerbi alla convocazione. Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Fabio Capello ha provato ad analizzare i motivi della sconfitta dell' Italia contro la Norvegia e ha tirato in ballo anche la questione legata al caso Acerbi, col difensore dell' Inter che ha rifiutato la convocazione di Spalletti. SULLA CRISI DELLA NAZIONALE ITALIANA – « Io sono solito ripetere che dalla Serie C alla B ci sono due gradini, dalla B alla A quattro e dalla A alla Nazionale addirittura sei.

