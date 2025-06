Capello | In Italia non si dimette più nessuno Non abbiamo talento fosse per me

In un calcio italiano sempre più avaro di talenti e con una mentalità statica, la soluzione potrebbe essere più semplice di quanto si pensi. Immaginate un campionato dove i club sono obbligati a schierare almeno tre italiani titolari: non solo rinforzare le fila delle Nazionali, ma anche riscoprire il senso di appartenenza e passione. È arrivato il momento di rinnovare la nostra strategia e investire nel cuore del nostro calcio.

La ricetta di un top della panchina: "Azzurri senza senso di appartenenza, non mi è piaciuta la vicenda Acerbi. Ma la povertà dei nostri vivai è preoccupante, abbiamo preso il peggio del guardiolismo. Perché non far obbligare i club di A a schierare un minimo tre italiani titolari?". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Capello: "In Italia non si dimette più nessuno. Non abbiamo talento, fosse per me..."

