Capello duro sull'Italia | "Spalletti? Una volta quando facevi male andavi a casa Oggi non si dimette più nessuno"

Nel mondo del calcio, le parole di Fabio Capello risuonano come un monito acceso. L’ex allenatore, oggi opinionista, non ha esitato a criticare duramente la situazione attuale della Nazionale italiana, evidenziando come le pressioni e le responsabilità siano ormai svanite. Dopo la pesante sconfitta contro la Norvegia, le sue parole accendono un dibattito acceso sul futuro del calcio italiano e sulla tenuta del nostro team.

L`ex allenatore e oggi noto opinionista Fabio Capello non le manda a dire dopo la pesante sconfitta incassata dall`Italia per mezzo della Norvegia. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

In questa notizia si parla di: Capello Italia Duro Quot

Capello: "In Italia non si dimette più nessuno. Non abbiamo talento, fosse per me..." - In un calcio italiano sempre più avaro di talenti e con una mentalità statica, la soluzione potrebbe essere più semplice di quanto si pensi.

Capello duro sull'Italia: "Spalletti? Una volta quando facevi male andavi a casa. Oggi non si dimette più nessuno" - L`ex allenatore e oggi noto opinionista Fabio Capello non le manda a dire dopo la pesante sconfitta incassata dall`Italia per mezzo della Norvegia (3-0) durante. Secondo calciomercato.com

Capello, girone Italia duro? Assurdo - (ANSA) - ROMA, 6 DIC - 'Girone Italia molto duro? Purtroppo si ... mondiali messa in quella posizione non è giusto'. Fabio Capello, ct della Russia, critica le modalità del sorteggio che ... Segnala quotidiano.net

Il prof Capello boccia l'Italia - Ed è la prima cosa che si nota: Fabio Capello parla ... e Inghilterra non è possibile”. Duro sull’organizzazione del calcio italiano: “L’Italia è il posto più difficile, dove non ... Lo riporta gazzetta.it