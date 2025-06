Caos negli Usa Los Angeles in rivolta contro Donald Trump | proteste e scontri schierata la guardia nazionale

Le strade di Los Angeles si sono infiammate in una spirale di proteste e scontri, mentre la tensione tra Donald Trump e il governatore Gavin Newsom si fa sempre più palpabile. La decisione del presidente di schierare la guardia nazionale ha acceso un dibattito acceso sulla gestione del caos e sulle future ripercussioni politiche negli Stati Uniti. Un momento cruciale che potrebbe segnare un punto di svolta nell’equilibrio sociale e politico del Paese.

Il presidente Usa Donald Trump ha schierato la guardia nazionale a Los Angeles, in California, allo scopo di sedare le numerose proteste scoppiate in strada. È scontro aperto anche tra lo stesso Trump ed il governatore Gavin Newsom, un democratico, che ha criticato la strategia del tycoon. “ Non farà che aumentare le tensioni ”, ha dichiarato Gavin. (ANSA FOTO) – Notizie.com La tensione è alle stelle negli Stati Uniti, dove per il secondo giorno consecutivo a Los Angeles sono andati in scena proteste e scontri tra forze dell’ordine e manifestanti. 🔗 Leggi su Notizie.com © Notizie.com - Caos negli Usa, Los Angeles in rivolta contro Donald Trump: proteste e scontri, schierata la guardia nazionale

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Trump Angeles Donald Proteste

Trump invia 2.000 agenti della Guardia Nazionale a Los Angeles per fermare le rivolte - In un gesto deciso, Donald Trump annuncia l'invio di 2.000 agenti della Guardia Nazionale a Los Angeles per sedare le rivolte e il caos dilagante.

Importante. Donald Trump ordina il dispiegamento di 2000 elementi della Guardia Nazionale per fronteggiare le proteste in corso da due giorni nell’area di Los Angeles contro alcuni raid anti-immigrazione. Forte presa di distanze dal governatore della Partecipa alla discussione

Los Angeles, proteste per le operazioni anti-migranti. Trump invia la Guardia Nazionale - Donald Trump ha inviato 2mila membri della Guardia Nazionale a Los Angeles in risposta alle proteste contro le operazioni anti-immigrati ... Si legge su dire.it

Los Angeles, manifestazioni contro i raid delle autorità per l'immigrazione. Trump invia la Guardia Nazionale - Lo zar dei confini di Donald Trump, Tom Homan, ha dichiarato di voler inviare la Guardia Nazionale a Los Angeles per contrastare le proteste contro i ... Riporta msn.com

Proteste per raid anti-migranti, Trump invia la Guardia Nazionale a Los Angeles - Da due giorni si registrano scontri tra agenti federali e manifestanti nella zona di Paramount ... Si legge su msn.com

ICE Raids Protest LIVE : Trump Deploys National Guard As Los Angeles Protest Against Riot Police