Caos Nazionale Italiana | Spalletti esonerato l’annuncio in diretta

Il mondo del calcio italiano è scosso da una notizia improvvisa e di grande impatto: Luciano Spalletti è stato ufficialmente sollevato dall’incarico di CT, con l’annuncio arrivato in diretta televisiva. Un colpo duro per i tifosi e gli addetti ai lavori, che ora si interrogano sul futuro della Nazionale Italiana. Scopriamo insieme cosa ha spinto questa decisione e quali saranno le prossime mosse della FIGC.

Caos all’interno della Nazionale Italiana: Spalletti è stato sollevato dall’incarico di CT, l’annuncio è arrivato in diretta. Novità importantissime per la Nazionale Italiana: Luciano Spalletti, dopo le prime indiscrezioni, ha annunciato in diretta cosa ne sarà del suo ruolo come Commissario Tecnico dell’Italia. (LaPresse) – Tvplay.it Ha parlato così Luciano Spalletti del suo futuro come CT della Nazionale Italiana a ‘Sky Sport’. Spalletti esonerato: ecco cos’ha dichiarato a ‘Sky Sport’. Così a ‘Sky Sport’ ha parlato Luciano Spalletti: “ Siamo sempre in contatto col Presidente: mi ha comunicato che sarò sollevato dall’incarico di CT. 🔗 Leggi su Tvplay.it