Cantieri in città verso la chiusura per tre mesi del cavalcavia Porta Milano

L’estate si apre con grandi cambiamenti nel cuore della città: tra una settimana, il cavalcavia Porta Milano chiuderà per tre mesi, segnando l’inizio di un’importante riqualificazione. Questa fase, fondamentale per migliorare sicurezza e funzionalità, coinvolgerà cittadini e pendolari in una sfida temporanea, ma verso un futuro urbano più efficiente e innovativo. Preparatevi a scoprire come questa trasformazione cambierà il volto di Porta Milano.

Tra una settimana al via i (nuovi) lavori sul cavalcavia Porta Milano, che resterà chiuso al traffico per tre mesi. A partire da lunedì 16 giugno, infatti, la circolazione sul cavalcavia sarà bloccata per permettere la ripresa dei lavori di riqualificazione completa della struttura. 🔗 Leggi su Novaratoday.it © Novaratoday.it - Cantieri in città, verso la chiusura (per tre mesi) del cavalcavia Porta Milano

In questa notizia si parla di: Cavalcavia Mesi Porta Milano

Eav, sostituzione cavalcavia: stop di 4 mesi alla linea Napoli-Baiano - A partire dal 21 maggio e fino al 30 settembre, la linea Eav Napoli-Baiano subirà una sospensione di quattro mesi per lavori di sostituzione del cavalcavia ferroviario al km 11+840.

Novara, rimarrà chiuso per tre mesi il cavalcavia Porta Milano https://ift.tt/yOFA0un https://ift.tt/ZaRDvAq Partecipa alla discussione

A Novara chiude il cavalcavia Porta Milano, tre mesi per tornare alla normalità http://dlvr.it/TKzdvV @LaStampa Partecipa alla discussione

Due mesi di lavori sul cavalcavia del Ghisallo - Stanno per cominciare gli interventi di manutenzione del cavalcavia del Ghisallo, porta di accesso a Milano dalle autostrade ... circa un anno e mezzo. Nei mesi estivi, luglio e agosto, quando ... rainews.it scrive

Novara, una crepa nell'asfalto del cavalcavia di Porta Milano ma si escludono danni strutturali - Secondo quanto i tecnici hanno spiegato all’assessore, si tratta di un fenomeno quasi normale: «La crepa - dice Zoccali - è vicina al punto in cui si uniscono la parte di cavalcavia che supera ... Scrive lastampa.it

I ponti di Novara non trovano pace. Crepa sul cavalcavia Porta Milano - Una crepa trasversale si è aperta sul cavalcavia Porta Milano, nel tratto sopra viale ... Su questo cavalcavia negli ultimi due mesi è stata dirottata gran parte dei veicoli che transitavano ... Si legge su rainews.it