Cantieri ecco gli interventi della settimana

Preparati alla nuova settimana di lavori in città! Da ripristino stradale a manutenzioni delle piste ciclabili, fino alla sostituzione della rete idrica, gli interventi programmati garantiranno strade più sicure e efficienti. Ecco le vie coinvolte: via Enrico De Nicola, via Modigliani, via dei Platani e via Bolognese. Scopri come questi lavori influenzeranno il traffico e pianifica al meglio i tuoi spostamenti. La mobilità migliorata è alle porte!

🔗 Leggi su Firenzetoday.it © Firenzetoday.it - Cantieri, ecco gli interventi della settimana

