Cantieri ecco gli interventi della settimana

Ecco gli interventi della settimana: lavori di ripristino stradale, manutenzioni delle piste ciclabili e sostituzione della rete idrica sono solo alcune delle attività pianificate dal 9 giugno. Per garantire sicurezza e qualità della viabilità, coinvolgiamo diverse strade come via Enrico De Nicola, via Modigliani, via dei Platani e via Bolognese. Restate aggiornati per sapere quando le vostre vie saranno interessate e come questi interventi miglioreranno il nostro territorio.

Lavori di ripristino stradale, manutenzioni piste ciclabili e sostituzione della rete idrica sono solo alcuni dei principali interventi previsti per la settimana del 9 giugno. Ecco le strade coinvolte. Interventi in via Enrico De Nicola, via Modigliani, via dei Platani e via Bolognese.

