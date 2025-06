Cantieri culturali alla Zisa protestano i residenti | Musica a tutto volume fino alle 3 del mattino

I residenti dei Cantieri Culturali alla Zisa vivono notti di caos e frustrazione, con musica a tutto volume fino alle prime luci dell’alba e nessuna risposta dalle autorità. La loro tranquillità è ormai messa a dura prova, trasformando il sogno di uno spazio culturale in un incubo quotidiano. È ora di trovare una soluzione che rispetti i diritti di tutti e riporti la quiete nella zona.

Abitanti ostaggio dei Cantieri culturali alla Zisa per la musica ad alto volume fino alle 3 del mattino. Nessuno intervento delle forze dell'ordine o dei vigili urbani.

