Cantieri bloccati nuova manifestazione delle famiglie che hanno comprato casa

Le famiglie che hanno investito sogni e risparmi in nuove abitazioni si trovano ancora in balia di cantieri bloccati, alimentando una crescente protesta. La mobilitazione delle "famiglie sospese" si intensifica con una nuova legge "salva famiglie" e un sit-in in movimento, culminando sabato 7 giugno con uno sciopero della fame itinerante. Un gesto forte per chiedere giustizia e risposte concrete: è ora di dare voce a chi aspetta solo di riappropriarsi della propria tranquillità .

