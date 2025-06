Cantiere attivo da mesi spuntano cartello lavori e scadenza prolungata a novembre

Un cantiere attivo da mesi, con cartelli che annunciano lavori e scadenze prolungate a novembre, solleva inevitabili domande sulla trasparenza e la comunicazione pubblica. In un contesto in cui questi principi dovrebbero essere pilastri di una gestione democratica, spesso rimangono solo parole, svanendo di fronte alla realtà quotidiana dei cittadini. È giunto il momento di riflettere e pretendere azioni concrete per una partecipazione più reale e trasparente.

OTRANTO – La trasparenza e la comunicazione sono elementi fondamentali dell'agire pubblico, veri e propri baluardi di una gestione democratica che garantisca il coinvolgimento e la partecipazione dei cittadini. Eppure queste due parole tanto apprezzate a parole finiscono bistrattate nella realtà .

