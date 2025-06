Canoisti in balia del vento nella Sacca interviene il Corpo vigili giurati

Una giornata di avventura che avrebbe potuto trasformarsi in tragedia, ma fortunatamente si è conclusa senza conseguenze gravi grazie alla prontezza e professionalità del Corpo Vigili Giurati. Mentre i canoisti erano in balia del vento nella suggestiva Sacca di Goro, il loro tempestivo salvataggio ha dimostrato ancora una volta l'importanza di interventi rapidi ed efficaci in situazioni di emergenza. La sicurezza prima di tutto: un esempio di meritoria dedizione e attenzione alla comunità.

Un grande spavento, e un'esperienza fortunatamente risolta senza conseguenze. Nel corso di un'escursione nella Sacca di Goro, un gruppo di canoisti si è trovato in difficoltà a causa del vento improvviso, ed è stato messo in salvo dall'intervento del Corpo vigili giurati attivo nell'area.

