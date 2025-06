Canoa slalom i convocati dell’Italia per la Coppa del Mondo di Pau | torna Giovanni De Gennaro

Dopo un emozionante debutto alla Coppa del Mondo di La Seu d’Urgell, l’Italia si prepara a scendere di nuovo in acqua a Pau, pronta a conquistare nuove vette nella canoa slalom. Con la convocazione di dieci atleti, tra cui il ritorno di Giovanni De Gennaro, i nostri campioni sono determinati a far risplendere i colori italiani sul podio francese. La sfida è aperta: scopriamo insieme chi sono i protagonisti di questa avventura!

Nemmeno il tempo di archiviare la prima tappa della Coppa del Mondo 2025 di canoa slalom, conclusasi quest’oggi a La Seu d’Urgell, in Spagna, che è già il momento di concentrarsi sul secondo appuntamento stagionale, che si terrà da venerdì 13 a domenica 15 giugno a Pau, in Francia. Saranno 10, nel complesso, gli azzurri al via: nella canadese maschile contingente massimo per l’Italia, che schiera Martino Barzon, Flavio Micozzi e Marino Spagnol, mentre nella canadese femminile saranno al via Marta Bertoncelli ed Elena Borghi. Nel kayak maschile si registra il ritorno di Giovanni De Gennaro, che si aggiunge a Xabier Ferrazzi e Marcello Beda, già protagonisti in Spagna, mentre nel kayak femminile vengono confermate Stefanie Horn e Chiara Sabattini. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Canoa slalom, i convocati dell’Italia per la Coppa del Mondo di Pau: torna Giovanni De Gennaro

