Canoa slalom Chiara Sabattini 15ma nel kayak cross in Coppa del Mondo

Chiara Sabattini, prova coraggiosa e determinata, si è mantenuta concentrata in un campo competitivo, dimostrando il talento e la grinta dell’Italia nel mondo della canoa slalom. Con questa prestigiosa performance, la nostra atleta si aggiunge alla lista di promettenti campionesse che portano alta la bandiera azzurra. La sua determinazione fa ben sperare per le prossime tappe, dove certamente continuerà a sorprendere e a lottare per il podio.

Cala il sipario sulla prima tappa della Coppa del Mondo 2025 di canoa slalom, andata in scena a La Seu d’Urgell, in Spagna: nel kayak cross l’Italia era rappresentata da una sola azzurra, Chiara Sabattini, che si classifica 15ma dopo aver chiuso al 23° posto la prova individuale. Nel kayak cross femminile vince la transalpina Angele Hug, che va a precedere la ceca Tereza Kneblova, seconda, e la britannica Lois Leaver, terza. Chiara Sabattini, eliminata nei quarti di finale, si piazza al 15° posto assoluto. Nel kayak cross individuale femminile, valido anche come qualificazione per il tabellone ad eliminazione diretta, si impone la spagnola Miren Lazkano, davanti alla transalpina Camille Prigent, alla piazza d’onore, ed alla slovena Eva Alina Hocevar, sul gradino più basso del podio. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Canoa slalom, Chiara Sabattini 15ma nel kayak cross in Coppa del Mondo

