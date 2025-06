Candy inizio della fine La richiesta di Haier | cassa integrazione per oltre 160 operai

L’ombra del cambiamento si allunga su Candy, simbolo storico dell’industria italiana ormai in difficoltà. Dopo l’acquisizione da parte di Haier nel 2018, il gruppo cinese annuncia una svolta drastica con la richiesta di cassa integrazione per oltre 160 operai nello stabilimento di Brugherio. Un segnale forte di un’epoca che sta per concludersi, lasciando spazio a un futuro incerto e da reinventare.

Inizio della fine per Candy, Haier, il gruppo cinese che controlla il marchio dal 2018 e che ha annunciato una profonda conversione dello storico sito di Brugherio, ha chiesto la cassa integrazione per 163 operai. "L'intera produzione", dicono Francesca Melagrana della Fim-Cisl e Pietro Occhiuto, segretario della Fiom-Cgil Brianza. Primo tassello della trasformazione da punto di riferimento dell'industria italiana ad hub logistico e preparazione di kit per riparazione e rigenerazione di elettrodomestici. Ranghi ridotti necessari per il pessimo andamento del mercato e l'adattamento del polo alla nuova missione.

