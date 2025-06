CANALE 5 FESTEGGIA STRISCIA LA NOTIZIA E LE ULTIME IPOTESI SUL FUTURO DEL TG DI RICCI

Canale 5 celebra con entusiasmo la conclusione della 37ª edizione di Striscia la Notizia, il tg satirico che da anni conquista il pubblico con il suo spirito irriverente e le sue inchieste pungenti. Mentre si specula sulle future novità del programma di Antonio Ricci, il direttore Giancarlo Scheri sottolinea come questa storica trasmissione continui a essere un punto di riferimento nel panorama televisivo italiano. Quali sorprese ci riserverà il nuovo ciclo di puntate? Rimanete sintonizzati.

Canale 5 festeggia Striscia la Notizia, il tg satirico di Antonio Ricci che ieri ha chiuso la sua 37° edizione. In attesa delle nuove puntate dopo l'estate, le parole del direttore Giancarlo Scheri. Giancarlo Scheri, direttore Canale 5: "Ieri si è conclusa la 37ª edizione di Striscia la notizia. Il Tg satirico di Antonio Ricci mantiene inalterato da anni il suo spirito inconfondibile: un laboratorio quotidiano di satira, inchieste e racconto del Paese reale, attento a far luce sulle sue contraddizioni". "Striscia la notizia tocca con mano i problemi dell'Italia, li racconta a contatto diretto con la gente, contribuendo a risolvere situazioni e a denunciare ingiustizie e malefatte", sottolinea il direttore Scheri in merito alla missione da vero servizio pubblico del tg di Ricci.

