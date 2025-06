CANALE 5 FESTEGGIA STRISCIA LA NOTIZIA E LE ULTIME IPOTESI SUL FUTURO DEL TG DI RICCI

Canale 5 celebra con orgoglio la conclusione della 37ª edizione di Striscia la Notizia, il celebre Tg satirico di Antonio Ricci che da decenni intrattiene e fa riflettere il pubblico italiano. Con un passato ricco di inchieste e humor pungente, il programma si prepara a tornare dopo l’estate, alimentando le attese e le ipotesi sul suo futuro. Ora, scopriamo cosa riserva il prossimo capitolo di questa amata istituzione televisiva.

Canale 5 festeggia Striscia la Notizia, il tg satirico di Antonio Ricci che ieri ha chiuso la sua 37° edizione. In attesa delle nuove puntate dopo l’estate, le parole del direttore Giancarlo Scheri. Giancarlo Scheri, direttore Canale 5: “Ieri si è conclusa la 37ª edizione di Striscia la notizia. Il Tg satirico di Antonio Ricci mantiene inalterato da anni il suo spirito inconfondibile: un laboratorio quotidiano di satira, inchieste e racconto del Paese reale, attento a far luce sulle sue contraddizioni”. “Striscia la notizia tocca con mano i problemi dell’Italia, li racconta a contatto diretto con la gente, contribuendo a risolvere situazioni e a denunciare ingiustizie e malefatte”, sottolinea il direttore Scheri in merito alla missione da vero servizio pubblico del tg di Ricci. 🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - CANALE 5 FESTEGGIA STRISCIA LA NOTIZIA E LE ULTIME IPOTESI SUL FUTURO DEL TG DI RICCI

In questa notizia si parla di: Canale Striscia Notizia Ricci

CANALE 5: GERRY SCOTTI E L’IDEA DI THE WALL IN ALTERNANZA CON STRISCIA (ANTEPRIMA) - Gerry Scotti sta valutando di riportare in onda il quiz show "The Wall" su Canale 5, in alternanza a "Striscia La Notizia".

antonioricci Partecipa alla discussione

"Striscia la notizia", Giancarlo Scheri: "Si è conclusa la 37esima edizione, grazie ad Antonio Ricci e alla sua squadra" - L'ultima puntata di "Striscia la notizia" è andata in onda il 7 giugno e il Direttore di Canale 5 Giancarlo Scheri, ha voluto esprimere tutta la sua gratitudine ad Antonio Ricci e alla sua squadra per ... Leggi su msn.com

Striscia la Notizia, svelato lo stipendio delle Veline: quanto guadagnano a puntata - Ecco quanto guadagnano le veline di Striscia la Notizia: sono ormai figure iconiche del Tg satirico di Canale 5. Leggi su msn.com

Antonio Ricci: «Stefano De Martino dovrebbe ringraziarmi, attaccandolo gli faccio pubblicità. Striscia è il programma più visto di Mediaset» - Il "papà" di Striscia spiega la sua crociata contro il programma di Rai 1: «Mi sembra che ormai il metodo usato da Affari tuoi per stabilire le vincite sia sotto gli occhi di tutti e noi non ... Leggi su leggo.it