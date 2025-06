Can Yaman voleva ' ' essere come Brad Pitt' ' parla l’hair stylist dell’attore turco

Can Yaman sognava di emulare il fascino di Brad Pitt, e il suo stylist, Paolo Adolini, rivela come questo desiderio abbia portato l’attore turco a rivoluzionare il suo look dopo Sandokan. Un cambio di stile che non è solo moda, ma un vero e proprio gesto di trasformazione personale, volto a conquiste ancora più grandi nel mondo dello spettacolo. Scopriamo insieme cosa ha ispirato questa scelta audace e come ha plasmato la sua immagine attuale.

Paolo Adolini, parrucchiere di Can Yaman, spiega perché l'attore turco ha cambiato taglio di capelli dopo Sandokan.

