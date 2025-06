Campionato regionale toscano di motocross | successo al Miravalle Circuit

Il campionato regionale toscano di motocross torna ad entusiasmare gli appassionati al Miravalle Circuit, con oltre 150 iscritti e la partecipazione anche dei talentuosi piloti umbri. Un evento che conferma il ruolo di spicco del circuito e l’energia del Moto Club Brilli Peri, protagonisti nelle diverse categorie. Con il quinto round già in corso, il percorso verso il titolo regionale promette emozioni e sfide mozzafiato, mantenendo alta la passione per le due ruote.

di Francesco Tozzi Oltre 150 iscritti per il campionato regionale toscano di motocross aperto anche ai piloti dell’Umbria. Il Miravalle Circuit torna protagonista delle due ruote, con i portacolori del Moto Club Brilli Peri che spiccano in diverse categorie. Il campionato tosco-umbro 2025 supera la boa di metà percorso con il quinto round della prova a livello regionale che vedrà la partecipazione dei piloti umbri. Il programma vede in pista tutte le categorie e le classi di cilindrata, dal minicross alla formula Elite, dalla 65 alle MX2 e MX1. I piloti presenti disputeranno in sequenza, da questa mattina, le prove, le qualificazioni e le classiche due manche per ciascun raggruppamento. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net