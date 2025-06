Campionato mondiale del pizzaiuolo | Ayaub porta Erchie sulla ribalta internazionale

Il campionato mondiale del pizzaiuolo ha acceso i riflettori su Ayaub Ayache, giovane talento di Erchie che, con passione e talento, ha portato la nostra città sulla scena internazionale. Originario del Marocco e ormai radicato nel cuore della comunità erchiolana, Ayaub ha dimostrato come dedizione e tradizione possano trasformare un sogno in realtà. La sua vittoria è una testimonianza di eccellenza e di come una passione possa unire culture e creare opportunità globali.

ERCHIE - Un ragazzo di origine marocchine bene inserito nella comunità erchiolana da anni, insieme alla sua famiglia, in questi giorni ha portato alla ribalta della cronaca mondiale la città di Erchie. Ayaub Ayache sin da piccolo ha avuto la passione del pizzaiolo, lavorando in alcune pizzerie.

