Campionati nel caos mancata iscrizione | coinvolta anche l’Inter

La Serie C, per l’ennesima volta, si trova a fronteggiare un’estate di fuoco. Alla mezzanotte del 6 giugno è scaduto il termine per l’iscrizione al campionato 2025/26, ma il bilancio è drammatico. Tra fallimenti, rinunce e documentazioni incomplete, il quadro che emerge è quello di una categoria allo stremo, schiacciata dal peso delle difficoltà economiche e organizzative. La situazione attuale non lascia spazio a interpretazioni: la terza serie rischia di vivere un'altra stagione nel caos, con conseguenze che potrebbero riscrivere il futuro del calcio italiano.

