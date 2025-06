Campi Flegrei l' Ingv registra serie di scosse in serata | la più forte di magnitudo 2 5

Nuovo brivido ai Campi Flegrei: l'INGV ha registrato una serie di scosse serali, culminate in un evento di magnitudo 2.5. Un inquietante campanello d'allarme che richiama l'attenzione sulla complessità di questa zona vulcanica. Tra le 17.34 e le 23.03 del 7 giugno, si sono susseguite diverse scosse, evidenziando l'importanza di monitorare attentamente questa area ad alta attività sismica. La sicurezza è in primo piano e la vigilanza deve restare alta.

Nuovo sciame sismico ai Campi Flegrei. Numerose le scosse di magnitudo superiore ad 1 registrate tra le 17.34 e le 23.03 del 7 giugno. La prima scossa di magnitudo 1.2 è partita da via Napoli, in prossimità del club La Pietra. L'ultima alle 23.03 di magnitudo 1.2 nei pressi dell'Accademia. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Campi Flegrei, l'Ingv registra serie di scosse in serata: la più forte di magnitudo 2.5

Lieve #terremoto alle 18:59 Epicentro: Campi Flegrei Magnitudo: 2.8 Profondità: 2.7 km

Lieve #terremoto alle 15:51 Epicentro: Campi Flegrei Magnitudo: 2.0 Profondità: 2.6 km

Campi Flegrei, serie di scosse di terremoto avvertite anche a Napoli. La più forte magnitudo 3.2 - Campi Flegrei, scossa di terremoto alle 6.48: avvertita anche a Napoli. La terra ha tremato per due volte in rapida successione

Campi Flegrei, un'altra scossa di magnitudo 3.2: avvertita anche a Napoli - Una scossa di magnitudo 3.2 è stata registrata alle 6.48 di questa mattina ai Campi Flegrei, ad una profondità di 3 km. Come rilevato dall'Ingv, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia