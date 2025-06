Cambiaso Juve scenari completamente stravolti dopo la qualificazione in Champions | ora può restare e rinnovare! Tutti i dettagli

Dopo la straordinaria qualificazione in Champions League, i destini di Andrea Cambiaso alla Juventus sono pronti a cambiare radicalmente. Le recenti novità aprono le porte a un possibile rinnovo contrattuale, smentendo le voci di cessione e rafforzando il suo ruolo nel progetto bianconero. Con gli occhi puntati sul futuro, ora l’obiettivo è consolidare questa nuova fase: ecco tutti i dettagli sulle trattative e le prospettive di Cambiaso con la Juventus.

e le ultime novità. L'edizione odierna di Tuttosport ha fatto il punto sul futuro di Andrea Cambiaso, che lo scorso inverno è stato a un passo dal Manchester City prima del dietrofront degli inglesi. Ora il suo nome è finito nella lista della spesa del Milan di Allegri, ma lo scenario in casa Juve è completamente cambiato: secondo il quotidiano la qualificazione in Champions League consentirà alla Juve di tenere i migliori tra cui Cambiaso, per cui è pronto un rinnovo fino al 2030 con ingaggio che verrà ritoccato all'insù.