Cambiamento climatico l’attacco di Macron ai Paesi negazionisti

Il cambiamento climatico non è più un'ipotesi lontana, ma una realtà urgente che richiede azioni concrete. Emmanuel Macron non ha esitato a puntare il dito contro quei paesi, in particolare gli Stati Uniti, che continuano a negare la crisi ambientale e a ridurre i fondi dedicati alla lotta per un futuro sostenibile. In questo contesto, la sfida tra impegno e negazionismo si fa sempre più cruciale. È ora di fare chiarezza e agire con decisione.

Il presidente francese Emmanuel Macron ha criticato i Paesi che negano il cambiamento climatico e tagliano i fondi “green”, in un chiaro riferimento agli Stati Uniti. Intervenendo domenica al Blue Economy and Finance Forum (BEFF) di Monaco, il leader di Parigi ha affermato di “notare che alcuni stanno tagliando le risorse per continuare la ricerca in questo settore”. “Sentiamo dire che la minaccia alla biodiversità, il problema degli oceani, tutto questo, è solo una questione di opinioni. Ve lo dico chiaramente: no, non abbiamo il diritto di farlo perché non è un’opinione, ma è scientificamente provato”, ha detto Macron. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Cambiamento climatico, l’attacco di Macron ai Paesi negazionisti

Cambiamento Climatico Macron Paesi

