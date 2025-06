Cambia ancora la viabilità tra via Martiri via Damiani e via Boselli

A partire da martedì 10 giugno e fino al 3 luglio, la viabilità tra via Martiri, via Damiani e via Boselli subirà alcune modifiche temporanee. Questa operazione, essenziale per consentire lavori di manutenzione alla rete del gas metano effettuati da 2I Rete Gas, garantirà un miglioramento della sicurezza e dell’efficienza del servizio. Restate aggiornati e pianificate con attenzione gli spostamenti: la collaborazione di tutti è fondamentale per un intervento rapido e sicuro.

Per consentire lavori di manutenzione alla rete del gas metano, ad opera di 2I Rete Gas, tra martedì 10 giugno e il 3 luglio prossimo si renderanno necessarie alcune modifiche alla viabilità all'altezza della rotatoria tra via Damiani, via Boselli e via Martiri della Resistenza.

