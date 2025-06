Calendario Serie A è polemica! Nel mirino il derby Juve-Torino ecco il motivo del caos Cosa sta succedendo dopo i sorteggi

Il calendario della Serie A 2025/26 sta scatenando un vortice di polemiche tra appassionati e addetti ai lavori. La principale criticità riguarda il derby Juve-Torino, ma a far discutere sono anche le sovrapposizioni con eventi di rilevanza internazionale, come la finale degli Internazionali d’Italia. È un equilibrio delicato tra passione calcistica e grandi appuntamenti sportivi: cosa si nasconde dietro questa confusione? Scopriamo insieme i motivi del caos e le possibili ripercussioni.

Calendario Serie A, nel mirino il derby Juve-Torino, ecco il motivo della polemica. Cosa sta accadendo dopo i sorteggi. La pubblicazione del calendario della Serie A 202526 ha acceso le polemiche per alcune pesanti sovrapposizioni con altri eventi sportivi internazionali ospitati in Italia. La scintilla è scattata con la concomitanza, il 17 maggio, tra il derby Roma-Lazio e la finale degli Internazionali d’Italia al Foro Italico, ma altri casi critici emergono, come la stracittadina di Torino tra Juve e Toro fissata proprio all’inizio delle ATP Finals, il 9 novembre. Episodi che mettono in luce la mancanza di coordinamento tra le varie istituzioni sportive e che rischiano di compromettere l’efficacia, l’impatto e la sicurezza degli eventi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com