Calendario Serie A derby a Torino e Roma in concomitanza con le ATP Finals e l’Internazionale di Roma | è caos

Il calendario della Serie A 2025-26 sta scatenando un vero caos: i derby di Torino e Roma, due attesi momenti di passione, coincidono con le ATP Finals e l'Internazionale di Roma, creando sovrapposizioni difficili da gestire. La programmazione degli eventi ha sollevato numerose polemiche tra tifosi e addetti ai lavori, evidenziando le sfide di organizzare al meglio gli appuntamenti sportivi di livello internazionale in Italia. Una situazione che richiede urgentemente una riprogrammazione per evitare disguidi e deludere gli appassionati.

