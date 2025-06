Calendari troppo fitti eventi sovrapposti Si valuta una cabina di regia

In un panorama sportivo sempre più affollato di eventi e competizioni, la confusione tra calenderi sovrapposti rischia di compromettere l’efficacia delle manifestazioni. Sport e Salute propone una cabina di regia, mentre il ministro Abodi invita a una riflessione seria: è il momento di armonizzare tutto lo sport nazionale. Solo così si potrà garantire un futuro più organizzato e competitivo, capace di valorizzare davvero il talento e l’entusiasmo degli sportivi italiani.

Sport e Salute ha lanciato la proposta. Il ministro Abodi raccoglie: "Bisogna armonizzare tutto lo sport, parliamone seriamente".

