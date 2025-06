Caldo torrido in Emilia Romagna previsioni | temperature oltre i 35 gradi i giorni peggiori

L’Emilia-Romagna si prepara a vivere una settimana da record sotto il caldo torrido dell’anticiclone africano. Le temperature supereranno i 35°C, con le notti tropicali che già fanno sentire il loro peso nelle zone più colpite. Previste ondate di calore intense, soprattutto da mercoledì in poi, che renderanno i giorni peggiori inevitabilmente i più caldi dell’estate. È il momento di prepararsi ad affrontare questa prova di fuoco.

Bologna, 8 giugno 2025 – Nella morsa dell' anticiclone africano: anche l' Emilia-Romagna è tra le regioni italiane che nella settimana entrante vedrà un aumento delle temperature. In alcune aree della regione, nel frattempo, si sono già registrate (in anticipo) le prime notti tropicali, ovvero quelle in cui la colonnina di mercurio supera i 20 gradi. Secondo le previsioni meteo di Arpae, le temperature si alzeranno in particolare da mercoledì 11 giugno. "Il progressivo consolidamento di un'area anticiclonica di matrice africana sul bacino del Mediterraneo centrale determinerà, anche in Emilia-Romagna, condizioni di tempo stabile e soleggiato associate a un graduale aumento delle temperature oltre la norma climatica; specialmente nei valori massimi, che nel periodo potranno superare i 35 gradi ", recita il bollettino relativamente al periodo 11-14 giugno.