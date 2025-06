Caldo inteso a La Mecca migliaia di fedeli girano intorno alla Kaaba con gli ombrelli per l’Hajj

Il caldo estremo a La Mecca non ferma la devozione dei milioni di fedeli che, sotto il sole cocente da 45°C, continuano a girare intorno alla Kaaba durante l’Hajj. Quest’anno, con oltre 1,8 milioni di pellegrini, l’evento si svolge nel rispetto di rigidi piani logistici e misure di sicurezza, dimostrando come la fede possa superare anche le prove più ardue, unendo spirito e disciplina in un rito millenario.

Domenica migliaia di musulmani hanno girato intorno alla Kaaba, a La Mecca, in Arabia Saudita, al termine dell’ annuale pellegrinaggio dell’Hajj. I fedeli hanno portato con sé ombrelli date le temperature che hanno raggiunto i 45°C. Quest’anno nella città santa è arrivato oltre 1,8 milioni di persone e l’enorme rito si sta svolgendo secondo un rigoroso piano logistico e con misure di sicurezza volte a gestire sia il caldo intenso che la grande folla. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Caldo inteso a La Mecca, migliaia di fedeli girano intorno alla Kaaba con gli ombrelli per l’Hajj

