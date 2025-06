Caldo e lavoratori a rischio nell' edilizia e nell' agricoltura | Bloccare le attività con una nuova ordinanza

Il caldo soffocante mette a rischio la salute di chi lavora in edilizia e agricoltura, settori particolarmente vulnerabili alle ondate di calore. È urgente che la Regione emani subito un’ordinanza salvavita, proteggendo lavoratrici e lavoratori da rischi come il choc termico. Solo con interventi tempestivi si può garantire sicurezza e tutela, evitando tragedie e garantendo condizioni di lavoro umane e dignitose.

"La Regione emani subito l'ordinanza salvavita per le lavoratrici e i lavoratori dei settori come edilizia e agricoltura, dov'è più alto il rischio di choc termico. Altrove, ad esempio nel Lazio, è già in vigore il provvedimento che vieta pure per quest'anno ogni attività lavorativa in campi.

