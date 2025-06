Caldo e afa a Milano | picchi fino a 34 E non finirà presto Cosa dicono le previsioni meteo

Milano si prepara a vivere un’ondata di caldo senza precedenti, con temperature che potrebbero raggiungere i 34°C e un'afa persistente. Dopo un maggio fresco e piovoso, il nostro clima si trasforma repentinamente, segnando l'inizio di un’estate anticipata e intensa. Le previsioni meteo sono chiari: bisogna armarsi di pazienza, ma anche di buon senso, per affrontare questa fase straordinaria. Cosa significa tutto questo per la nostra quotidianità? Scopriamolo insieme.

Milano, 8 giugno 2025 – Fino ad ora il “vero caldo” ha fatto capolino poche volte sulla nostra regione, con un maggio caratterizzato anche dalla presenza di frequenti piogge. Ma attenzione: dobbiamo prepararci a una nuova fase, in parte anomala, per quanto concerne il meteo. Nei prossimi giorni, infatti, oltre al tanto sole è in attesa anche un’ondata di caldo estremo (per essere solamente nella prima parte del mese di giugno). Cosa significa? Le temperature si porteranno di diversi gradi oltre le medie climatiche di riferimento, con un caldo asfissiante su più di mezza Italia. A Milano caldo e afa: picchi fino a 34°. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Caldo e afa a Milano: picchi fino a 34°. E non finirà presto. Cosa dicono le previsioni meteo

