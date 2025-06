Caldo africano sempre più forte fino a 37C su mezza Italia

Il caldo africano si intensifica, portando temperature fino a 37°C su mezza Italia e annunciando una seconda ondata di calore più potente. L’anticiclone subtropicale alza la voce, creando un vero e proprio blocco atmosferico che durerà diversi giorni. Preparatevi a un’ondata di afa intensa: come affrontare questa sfida estiva sarà fondamentale per il nostro benessere e comfort.

(Adnkronos) – L’anticiclone subtropicale africano alza la voce: da domenica, e poi soprattutto nel corso della prossima settimana, arriverà la seconda, e ben più potente, ondata di caldo di questo inizio di giugno. Mattia Gussoni, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, conferma la formazione di un vero e proprio blocco atmosferico per i prossimi giorni: si tratterà di . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Caldo africano sempre più forte, fino a 37°C su mezza Italia

