Calciomercato | Viareggio e Forte dei Marmi si preparano per la nuova stagione

Il calciomercato si infiamma tra Viareggio e Forte dei Marmi, pronti a emergere come protagonisti della nuova stagione. Tra conferme e possibili arrivi, i club stanno pianificando ogni mossa con attenzione, cercando di rafforzare le proprie rose per competere ai massimi livelli. La sfida tra passato e futuro si fa sempre più avvincente, e ora tutto dipende dalle strategie che verranno messe in campo per raggiungere gli obiettivi prefissati.

Calciomercato caldissimo a giugno. Il Viareggio ha per ora confermato il portiere-capitano Andrea Carpita, il terzino sinistro Leonardo Bertelli, il difensore Tommaso Ricci, il jolly di centrocampo Cosimo Belluomini e a breve forse farà il centrale Luca Bertacca. Potrebbero poi aggiungersene altre 2 o 3 della rosa della passata stagione d’Eccellenza. Sui rinforzi in entrata però tutto cambia in base alla categoria: ci sono obiettivi, in ogni reparto, che potrebbero concretizzarsi solo in caso di Serie D. mentre altri sono comunque realizzabili pure in Eccellenza. In difesa piace il classe 2005 Filippo Maggini, prodotto del vivaio della Fiorentina reduce dalla stagione in Serie C al Pontedera. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Calciomercato: Viareggio e Forte dei Marmi si preparano per la nuova stagione

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Calciomercato Viareggio Stagione Forte

Calciomercato: Viareggio verso la Serie D, novità in Eccellenza e Promozione - Il calciomercato si infiamma: il Viareggio punta alla promozione in Serie D, con novità anche in Eccellenza e Promozione.

Calciomercato: Viareggio e Forte dei Marmi si preparano per la nuova stagione - Il Viareggio conferma i suoi pilastri, mentre Forte dei Marmi e Pietrasanta si muovono attivamente sul mercato. sport.quotidiano.net scrive

Calciomercato dilettanti. Barsottini va al Forte. Tutti vogliono Pegollo - Il colpo di mercato della settimana lo piazza il Forte dei Marmi in Promozione prendendo un portiere di categoria ... Secondo msn.com

Calciomercato dilettanti: le trattative di Seravezza, Camaiore, Viareggio e Forte dei Marmi. Anche il Pietrasanta ora piomba su Maggi - Granaiola potrebbe andare al Viareggio in caso di Eccellenza delle ... avrebbe messo gli occhi sul centravanti Maggi del Forte dei Marmi... dove il nuovo ds Panizzi viste le difficoltà nell ... msn.com scrive

Palagi a CM: 'Viareggio esame di maturità per futuri campioni' VIDEO