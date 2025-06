Calciomercato tre occasioni per le italiane dalla Premier League

Il calciomercato italiano si apre a nuovi orizzonti con tre opportunità dalla Premier League, un vero tesoro di talenti pronti a fare il salto in Serie A. Dopo il successo di McTominay con il Napoli, le squadre italiane sono alla ricerca di future stelle tra Garnacho, Rashford e Grealish. Chi sarà il prossimo grande colpo? La sfida è aperta e il mercato è pronto a sorprendere.

Chi sarà il prossimo Scott McTominay? Le squadre di Serie A guardano anche alle Premier League per trovare il colpo di mercato giusto, proprio come ha fatto il Napoli la scorsa estate prendendo dal Manchester United lo scozzese diventato uomo scudetto. Ci sono almeno tre occasioni che le italiane potrebbero cogliere: Alejandro Garnacho, Marcus Rashford e Jack Grealish. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Calciomercato, tre occasioni per le italiane dalla Premier League

In questa notizia si parla di: Italiane Occasioni Premier League

Chelsea, c’è il fuori tutto: 14 calciatori in vendita, quante occasioni per le italiane - Il Chelsea annuncia un "fuori tutto": ben 14 calciatori in vendita! Un'opportunità imperdibile per le squadre italiane che vogliono rinforzare le loro rose.

Mercato Milan, colpo dalla Premier League: occasione a zero - Dopo i recenti risultati tra Champions League e campionato ... Lo svedese è una di quelle occasioni di mercato che stuzzicano molte squadre, fra cui anche molte italiane. Potrebbe essere ... Come scrive msn.com

Premier League, quante occasioni in scadenza di contratto: da Salah a De Bruyne - Ecco tutte le "occasioni" in scadenza in Premier League e i possibili scenari... Un'altra scadenza importante per i Reds è quella di Mohamed Salah, vero e proprio trascinatore della squadra di ... Si legge su sport.sky.it

Milan, le occasioni di mercato non mancano. Si guarda ad una big di Premier League - la Premier League inglese, come ad un mercato potenzialmente ricco di vere e proprie occasioni, focalizzandosi principalmente su di un club in particolare. Opportunitá Queste situazioni di ottimi ... Da calcioblog.it