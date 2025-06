Calciomercato Torino Baroni chiama Noslin e Ngonge | sono i due obiettivi si punta a questa offerta

Il calciomercato del Torino si accende con due nomi caldi: Noslin e Ngonge. Il club granata, deciso a rilanciare le proprie ambizioni, punta forte su questi talenti per rafforzare la rosa e affrontare al meglio la prossima stagione. Con il presidente Cairo pronto a investire nel futuro, le trattative sono in pieno fermento: ecco tutti i dettagli sulle mosse piĂą interessanti di questa sessione estiva.

Le ultime sulle mosse di calciomercato del Torino, con il doppio obiettivo per Tijjani Noslin e Cyril Ngonge. Il Torino comincia a progettare il futuro con l'intenzione di alzare l'asticella delle ambizioni. Dopo una stagione conclusa a metĂ classifica, il presidente Urbano Cairo ha scelto di voltare pagina affidando la panchina a Marco Baroni.

