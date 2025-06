Calciomercato Roma rivoluzione sulla destra | due giocatori verso l’addio

Il calciomercato della Roma sta vivendo una vera e propria rivoluzione sulla fascia destra: con l'arrivo di Gian Piero Gasperini, il club si prepara a cambiare volto, puntando su un ricambio totale degli esterni. Saud e Celik sono pronti a lasciare Trigoria, aprendo le porte a nuove opportunità e strategie tattiche. Secondo...

Con l’arrivo di Gian Piero Gasperini, alla Roma si apre ufficialmente una nuova era e con essa una rivoluzione annunciata, soprattutto sulle corsie laterali. Il sistema del tecnico piemontese, basato su intensità e ampiezza, impone una riflessione profonda sugli esterni, con particolare attenzione alla fascia destra. È qui che si prevede un ricambio quasi totale, dettato da esigenze tattiche e scelte strategiche. Saud e Celik in uscita. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, tra i primi indiziati a lasciare la capitale c’è Saud Abdulhamid. Il terzino saudita non rientra nei piani del nuovo tecnico e potrebbe proseguire la sua carriera in Ligue 1, dove alcuni club hanno già manifestato interesse. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Calciomercato Roma, rivoluzione sulla destra: due giocatori verso l’addio

