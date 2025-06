Calciomercato Napoli non solo De Bruyne | il doppio colpo è servito

il club partenopeo ha già concluso un doppio acquisto di alto livello, dimostrando ambizione e determinazione. Dopo la conquista dello scudetto, il Napoli non si ferma: il mercato è aperto e ricco di sorprese, con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente la rosa per affrontare al meglio le sfide della prossima stagione. Basta pensare che, ...

In casa Napoli, dopo Kevin De Bruyne, bisogna registrare altri due colpi per Antonio Conte. Il Napoli, dopo aver vinto lo scudetto, si è messo all’opera per regalare ad Antonio Conte una squadra che l’anno prossimo avrà il duro obbligo di affrontare la bellezza di quattro competizioni: Serie A, Champions League, Coppa Italia e Supercoppa italiana. Quella azzurra, di fatto, è la squadra più attiva in sede di calciomercato. Basta pensare che, molto probabilmente, il primo ‘regalo’ per Antonio Conte è l’ingaggio di un top player come Kevin De Bruyne. Tuttavia, oltre al calciatore belga, il Napoli è pronto a piazzare altri due colpi. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Calciomercato Napoli, non solo De Bruyne: il doppio colpo è servito

In questa notizia si parla di: Napoli Bruyne Calciomercato Doppio

