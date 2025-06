Calciomercato Napoli cinque cessioni in vista

Il Napoli si prepara a una finestra di calciomercato intensa, con cinque cessioni all'orizzonte per rafforzare la rosa. Non si tratta di una rivoluzione, ma di interventi mirati per mantenere alta la competitività . Tra le mosse principali, l’arrivo di De Bruyne si prospetta come il colpo più atteso, seguito da acquisti strategici in difesa e centrocampo. E nel frattempo, alcune partenze sono inevitabili per fare spazio ai nuovi talenti...

Non sarà una rivoluzione, ma i movimenti in casa Napoli durante questa finestra di calciomercato saranno molti. In entrata De Bruyne sarà con ogni probabilità il primo colpo, poi arriverà un difensore centrale, con Chalobah e Beukema tra i preferiti, infine si guarderà a centrocampo e attacco. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Calciomercato Napoli, cinque cessioni in vista

