Calciomercato Milan tutto fatto per l’addio di Maignan! Indiscrezione pesante cessione ormai dietro l’angolo

Il calciomercato del Milan si infiamma: secondo le ultime indiscrezioni, l’addio di Mike Maignan è ormai imminente. La possibilità che il portiere francese lasci la squadra rossonera per approdare al Chelsea sta prendendo sempre più corpo, segnando un punto di svolta importante nella sessione di mercato. Se le voci fossero confermate, si aprirebbero scenari inediti per il futuro del club e per le strategie della rosa.

Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’avventura di Mike Maignan con la maglia del Milan è giunta ai titoli di coda. Salvo clamorosi e imprevedibili colpi di scena, il talentuoso portiere francese si unirà al Chelsea, con l’accordo che . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato Milan, tutto fatto per l’addio di Maignan! Indiscrezione pesante, cessione ormai dietro l’angolo

In questa notizia si parla di: Milan Maignan Calciomercato Tutto

Caos Maignan, addio ora inevitabile: il Milan ha già individuato due alternative - Il Milan si trova a dover affrontare una situazione critica con il portiere Mike Maignan, il cui addio sembra ormai inevitabile.

#Calciomercato #Milan, nodo #Maignan: tra volontà, delusione e una proposta di scambio dal #Chelsea Tutti i dettagli sulla situazione attuale del portiere rossonero ? #ACMilan #TransferNews #Maignan #PremierLeague Partecipa alla discussione

? Peppe Di Stefano da Milanello: "Theo e Maignan vogliono restare. Se partiranno, sarà per scelta del club, soprattutto Theo. Il vero nodo? Forse una cattiva gestione delle risorse, intese come squadra e giocatori. Ma solo il Milan può rispondere." #Milan #C Partecipa alla discussione

Milan: Maignan vicinissimo al Chelsea per 15 milioni, i rossoneri vanno su Svilar. Bonny subito all'Inter in tempo per il Mondiale per Club? - Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta p ... Lo riporta eurosport.it

Milan, si avvicina la cessione di Maignan: nuova offerta del Chelsea, le cifre - Il Chelsea insiste per Mike Maignan. Dopo la prima offerta rifiutata dal Milan negli scorsi giorni - che con i bonus non si avvicinava nemmeno a 20 milioni di euro. Segnala calciomercato.com

Il Milan ha venduto Maignan: scambio con Svilar - Gli occhi sono rivolti nella capitale, sponda giallorossa. E’ Mile Svilar il sostituto Ideale del numero uno francese. Un investimento importante per un portiere 25enne che ha mostrato qualità e la ... Scrive asromalive.it