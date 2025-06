Calciomercato Milan si attende il rilancio del Chelsea per Maignan

Il calciomercato del Milan si infiamma: il Chelsea punta forte su Mike Maignan, con l’obiettivo di portarlo in Inghilterra. La trattativa, già calda, vede i Blues pronti a offrire 15 milioni, ma la spunta potrebbe essere più alta. Se questo scenario si concretizzerà, il Milan dovrà correre ai ripari per non perdere uno dei portieri più promettenti. Il futuro di Maignan si gioca adesso: restate sintonizzati per gli sviluppi più sorprendenti.

Mike Maignan dal Milan al Chelsea in questa prima finestra di calciomercato estivo è uno scenario probabile: 15 milioni però non bastano. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, si attende il rilancio del Chelsea per Maignan

Secondo @Ekremkonur - esperto di calciomercato della Premier League - è in arrivo la seconda offerta per Mike Maignan dal Chelsea. In Inghilterra cresce l'ottimismo, il Milan come riporta la Gazzetta dello Sport in data odierna nell'articolo di Marco Guidi ha

#Calciomercato #Milan, nodo #Maignan: tra volontà, delusione e una proposta di scambio dal #Chelsea Tutti i dettagli sulla situazione attuale del portiere rossonero ? #ACMilan #TransferNews #Maignan #PremierLeague

Milan, rifiutata la prima offerta del Chelsea per Maignan: atteso rilancio all’inizio della prossima settimana - Il Chelsea ha rotto gli indugi su Maignan ed è entrato nella fase operativa. Il portiere francese del Milan è l`obiettivo numero uno per Enzo Maresca che non si. Lo riporta msn.com

Maignan-Milan, è finita. I rossoneri hanno scelto il nuovo numero uno - Il Milan ha deciso: Mike Maignan non sarà il portiere del futuro. Dopo mesi di incontri, tensioni e promesse mai mantenute, la dirigenza ha scelto di voltare pagina. Una mossa che nasce dalla delusion ... Come scrive msn.com

Maignan-Chelsea, il Milan non scende sotto i 30 milioni: trattativa in stallo - Le trattative tra il Chelsea e il Milan per Mike Maignan si stanno rivelando più complicate del previsto. Fonti inglesi, citando BBC Sport , confermano che i rossoneri non intendono scendere sotto la ... informazione.it scrive

