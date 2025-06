Calciomercato Milan Schira | Tare incontro con gli agenti di Svilar

Il calciomercato del Milan si infiamma con l'interesse per Mile Svilar, portiere in uscita dal Benfica e desideroso di una nuova sfida. Secondo le indiscrezioni di Schira, il club rossonero ha già fissato un incontro con gli agenti del giovane talento, considerandolo il primo obiettivo per rinforzare la porta al posto di Mike Maignan, destinato a partire verso il Chelsea. L'attenzione ora è tutta rivolta a questa trattativa che potrebbe cambiare gli equilibri tra i pali dei diavoli.

