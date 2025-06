Calciomercato Milan Schira rivela di un incontro già avvenuto per Svilar! Le news

Il calciomercato del Milan si infiamma: secondo Schira, un incontro già avvenuto per l’eventuale arrivo di Mile Svilar, portiere in uscita dal Benfica e possibile sostituto di Maignan. I rossoneri puntano a rafforzare la porta, e l’interesse per il giovane talentuoso si fa sempre più concreto. Resta da capire se questa trattativa prenderà davvero quota nelle prossime settimane, lasciando i tifosi ancora più entusiasti.

Mile Svilar primo obiettivo di calciomercato del Milan per la porta visto che è in uscita - direzione Chelsea - il titolare Mike Maignan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, Schira rivela di un incontro già avvenuto per Svilar! Le news

In questa notizia si parla di: Calciomercato Milan Svilar Schira

Calciomercato Milan, dalla Spagna: “Theo Hernandez si offre al Real Madrid” - Il calciomercato del Milan è in fermento e le voci dalla Spagna si intensificano. Secondo quanto riportato da Marca, Theo Hernandez avrebbe manifestato il desiderio di tornare al Real Madrid.

Schira: “Chelsea pronto ad una nuova offerta al Milan per Maignan” - Vedremo in queste ore se il club di Milano riuscirà a trattenere uno dei punti di riferimento di quest'anno, o se Mike partirà per una nuova avventura nella prossima stagione. Ma allora chi ripartirà ... Riporta informazione.it

Svilar piace al Milan, Bonny vicino all'Inter: le news di calciomercato in diretta di domenica 8 giugno - Giugno fa rima con calciomercato con le formazioni che, archiviata la stagione, iniziano a porre le basi per le squadre che saranno. Si preannunciano giorni molti caldi con i club ... Secondo ilmessaggero.it

Milan, se parte Maignan sale la candidatura di Svilar: possibile scambio con Saelemaekers - Il Milan guarda già al dopo Mike Maignan e il profilo che più piace alla dirigenza del club di via Aldo Rossi è quello di Mile Svilar, portiere della Roma protagonista. Riporta msn.com