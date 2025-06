Calciomercato Milan Reijnders conclude le visite mediche con il Man City

Il calciomercato del Milan si infiamma: Reijnders ha concluso le visite mediche con il Manchester City, segnando un passo decisivo verso il trasferimento. Secondo Fabrizio Romano, l'accordo tra i rossoneri e il club inglese sembra ormai alle battute finali. L’attesa cresce: presto potremmo annunciare un nuovo, emozionante arrivo in casa Milan, pronto a rafforzare la rosa e sognare grandi traguardi.

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, l'affare tra Milan e Manchester City per Reijnders si avvicina alla sua ufficiale conclusione.

